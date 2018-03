Ripartono i lavori sul ponte di Bonagia, il traffico "respira"

Sono i ripartiti i lavori sul ponte di Bonagia. Gli interventi erano stati sospesi per ragioni tecniche, dato che era necessario il consolidamento del calcestruzzo. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII, soprattutto ai lati della carreggiata, dove il manto stradale appare in più punti inclinato. Nell'ordinanza delle scorse settimane il Comune ha indicato la viabilità alternativa: durante i lavori infatti il Comune consiglia agli automobilisti l'attraversamento del vicino viadotto Carlo Perrier.

I lavori proseguiranno anche domani, quando sarà riaperta al traffico la carreggiata già oggetto di lavori di manutenzione e chiusa la carreggiata opposta (lato Trapani). "Si interverrà - spiegano dal Comune - per l'eliminazione dei pericolosi dossi all'altezza dei giunti, si creeranno le solette flottanti in calcestruzzo, per cui successivamente sarà necessario attendere qualche giorno per la maturazione del getto. A getto maturo si provvederà alla stesa dell'asfalto e a rendere fruibili entrambe la carreggiate".

"Dopo le segnalazioni ricevute per l'interruzione dei lavori sul ponte di Bonagia - dice Igor Gelarda, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle - avevamo interpellato l'assessore Arcuri per sapere cosa fosse successo e mi era stato assicurato che gli interventi sarebbero ripresi oggi. Stamattina ho verificato e gli operai erano di nuovo al lavoro. Bisogna essere celeri nel portare a termine e bene i lavori, perché la situazione del traffico nella zona è già di suo difficile, con questo cantiere aperto è diventata ancora più complessa".

E' stato invece rinviato a fine mese l'inizio dei lavori sul ponte di via Giafar. Ma le operazioni potrebbero partire subito dopo Pasqua. Proprio per evitare di effettuare gli interventi in contemporanea con Bonagia ed appesantire ulteriormente il traffico nella circonvallazione.