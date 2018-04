A lezione con caschetti e imbracature, allestita “pompieropoli” alla Favorita

Caschetti e imbracature per imparare giocando e "diventare" vigili del fuoco per un giorno. Il personale del comando provinciale di Palermo ha istruito i bambini sulle principali tecniche di prevenzione incendi e le azioni da compiere in caso di calamità naturali, illustrando il ruolo e le funzioni del corpo nazionale.

Nel corso dello svolgimento dell’evento, i giovanissimi “pompieri” accompagnati dalle rispettive famiglie hanno affrontato alcuni percorsi a loro dedicati, indossando idoneo imbrago e caschetto per effettuare la salita su una parete d’arrampicata e di una scala controventata.

Durante la manifestazione i bambini hanno potuto visionare i mezzi operativi del corpo nazionale (tra cui l’autoscala e l’autopompaserbatoio) ed assistito alla dimostrazione dei nuclei specialistici Speleo Alpino Fluviali.