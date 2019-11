Pollina, verso la chiusura di un tratto della Statale 113 per lavori al passaggio a livello

La prossima settimana un tratto della Statale 113, in territorio di Pollina, verrà chiusa in orario notturno per consentire a Rete ferroviaria italiana (Rfi) di effettuare interventi presso il passaggio a livello in corrispondenza del km 177.

La chiusura è stata disposta nelle notti comprese tra martedì 26 e venerdì 29 novembre, tra le 23.50 e le 5 del mattino. Il percorso alternativo consigliato per il traffico a lunga percorrenza è costituito dall’autostrada A20 “Messina-Palermo”, tra gli svincoli di Castelbuono e Tusa.