Polizzi, dopo i giorni della quarantena sarà piantato un abete: "Simbolo di rinascita"

Un abete nebrodensis sarà piantumato domani 5 giugno alle ore 10 a Polizzi Generosa quale simbolo della rinascita del comune e dell'intero territorio dopo i giorni della quarantena e dell'isolamento. L'iniziativa è del sindaco Giuseppe Lo Verde che domattina presso la villetta San Gandolfo della via Serpentina piantumerà una piantina di "Abiens Nebrodensis" i cui pochi esemplari nel mondo si trovano proprio nel territorio del comune di Polizzi. "La 46ª giornata mondiale dell'Ambiente - commenta il sindaco Giuseppe Lo Verde - quest'anno arriva con tante domande che l’emergenza pandemia ci consegna sul modo come il mondo affronta i problemi ambientali. L'Abiens Nebrodensis diventerà per la mia comunità il simbolo della rinascita ma anche quello del rispetto della natura".

Il momento della piantumazione sarà trasmesso in diretta dalla nuova pagina Facebook "Polizzi: città dell'amicizia" che proprio il primo cittadino ha voluto in questi giorni della ripartenza dopo l'isolamento per la pandemia.