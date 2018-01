Il "Drug test 5000" contro le stragi del sabato sera: 16 denunce in un anno

Tempo di bilanci per il compartimento della polizia stradale della Sicilia Occidentale: nel corso dell’anno 2017 le 13.194 pattuglie di vigilanza stradale hanno accertato 45.156 infrazioni al codice della strada, ritirato 1.304 patenti di guida e 2.149 carte di circolazione e decurtato complessivamente 50.312 punti.

Meno incidenti e meno vittime

Diversamente dall’andamento nazionale, nel 2017 sono aumentati gli incidenti stradali con 750 incidenti rilevati dalla Polizia Stradale, a fronte dei passati 716, e sono aumentati i feriti a 630 persone a fronte dei 586 del 2016; vi è stato sia a livello nazionale che a livello compartimentale un aumento dell’incidentalità con conseguenze mortali rispetto al 2016 con un totale di 17 incidenti a fronte dei 14 del 2016, così come ci sono state 4 vittime in piu’, per un totale di 20 deceduti.

Velocità

L’utilizzo sistematico dell’Autovelox e del Telelaser sia sulle autostrade che sulle strade statali durante i 352 servizi predisposti, ha consentito l’accertamento di 1.618 violazioni dei limiti di velocità .

Contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti

I conducenti controllati con etilometri, alcol test e drug test sono stati 42.142 e di questi 136 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 16 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, nei 260 servizi svolti nelle sole notti dei fine settimana (dalle ore 00.00 alle 06.00) i conducenti positivi all’etilometro sono stati 58 e 16 di questi, avevano un tasso alcoolemico nel sangue superiore a 1,50 gr/l,

Nella provincia di Palermo ed in quella di Trapani è continuata la campagna di servizi per il contrasto della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, unitamente al personale delle volanti ed ai medici della polizia di stato, con l’impiego dell’apparecchiatura Drug Test 5000 che consente sul posto, una prima analisi delle sostanze stupefacenti del campione di saliva del conducente sottoposto a controllo, previo consenso; campione che, debitamente conservato, viene sottoposto ad analisi di laboratorio per la conferma. Durante i 22 servizi svolti, i conducenti postivi all’etilometro e che hanno dato il consenso al prelievo del liquido biologico, sono stati 3.

Controllo nel settore del trasporto professionale

Secondo il protocollo d’intesa tra Ministro dell’Interno e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, sono stati potenziati i servizi di controllo nel settore del trasporto professionale, anche con l’ausilio dei Centri Mobile di Revisione, con 189 servizi effettuati da operatori della Polizia Stradale che hanno controllato 1825 veicoli pesanti, accertando 1610 infrazioni tra esercizio abusivo di attività commerciale, trasporto abusivo, scorretta sistemazione del carico sui veicoli, inosservanza dei tempi di guida e riposo, violazione dei limiti di velocità.

Operazioni ad Alto Impatto

Nel corso dell’anno, ai servizi programmati mensilmente a livello compartimentale, sono stati affiancati dispositivi specifici pianificati a livello nazionale secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, nella misura di circa 3 al mese, su materie particolarmente avvertite nella sensibilità collettiva. Le 42 “operazioni” realizzate hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell’autotrasporto (persone, animali vivi, sostanze alimentari e trasporti eccezionali), controlli della copertura assicurativa, degli pneumatici dei veicoli, sull’uso corretto degli apparati radio telefoni, dei sistemi di ritenuta e cinture di scurezza nonché controlli dell’attività di autodemolizione.

Campagne di informazione ed educazione stradale

Nel corso dell’anno sono state realizzate numerose campagne di informazione ed educazione stradale finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani ed alla formazione degli adulti che interagiscono con i giovani, oltre alle campagne di sensibilizzazione all’uso delle cinture di sicurezza e del casco, e del non uso del telefono cellulare durante la guida.

Oltre alle note campagne di sicurezza Icaro il Progetto Biciscuola che hanno visto interventi di operatori della polizia stradale e di medici nelle scuole di ogni ordine e grado, è continuata con il Provveditorato agli Studi e l’Assessorato Regionale alla Sanità la formazione del corpo docente e del personale sanitario al fine di adottare univoche modalità di informazione ed intervento nei confronti di studenti e giovani che si trovano coinvolti in incidenti stradali causati da abuso di alcool o droghe o che si rivolgono a strutture sanitarie per le conseguenze dell’abuso delle predette sostanze.

Incontri con autotrasportatori si sono svolti presso la Camera di Commercio di Palermo al fine di informare i conducenti di questa categoria sulle novità normative europee e italiane nelle materie dell’autotrasporto professionale. Inoltre su input ministeriale è stato svolto un Seminario di formazione in materia di sicurezza stradale rivolto ai dipendenti ENEL e, a livello della provincia di Palermo, è stato siglato un Protocollo con il Referente Regionale Sicur. Stradale MIUR che ha portato alla formazione di 80 insegnanti referenti nelle Scuole della Provincia di Palermo.

Attività di polizia giudiziaria

Nel corso dell’anno sono state eseguite nr. 6 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, ricettazione di autovetture e truffe alle compagnie assicurative.

In ambito compartimentale 94 sono state le persone denunciate in stato di libertà , 15 le persone arrestate , 683 i veicoli controllati durante le attività di controllo agli esercizi pubblici .