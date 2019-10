Villabate, sequestrata rivendita di auto abusiva: denunciato un commerciante

La polizia stradale ha sequestrato una rivendita di automobili abusiva a Villabate. Denunciato il commerciante che gestiva l'attività senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune. Tra le 9 vetture esposte, ce n'era una assemblata con un propulsore che apparteneva ad un'auto identica rubata a Palermo lo scorso novembre.

Per accertare il reato, gli agenti di polizia hanno effettuato un riscontro attraverso la banca dati della Fca. L’auto, una Fiat, è stata sequestrata e il proprietario del mezzo che aveva esposto la vettura nell’autosalone in conto vendita è stato denunciato per riciclaggio. L’esercizio commerciale è stato sequestrato e al titolare è stato contestato l’esercizio abusivo di agenzia di affari e omessa comunicazione al Comune di Villabate dell’apertura di attività di rivendita di veicoli usati in conto proprio ed in conto di terzi.