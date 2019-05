La Questura apre le porte agli studenti: scolaresca di Brescia incontra Cortese

La Questura ha ospitato un gruppo di studenti dell’Istituto tecnico commerciale superiore Abba Ballini di Brescia, in visita in questi giorni nel capoluogo siciliano nell'ambito di un progetto di legalità e giustizia avviato dall'Istituto. Ad accogliere gli studenti è stato il questore Renato Cortese il quale, dopo avere descritto brevemente le principali attività e compiti della polizia, ha illustrato le diverse articolazioni locali e territoriali della questura di Palermo, soffermandosi in particolare sul proprio come autorità di pubblica sicurezza.

Al centro dell'incontro anche il tema della lotta alle mafie e il cambiamento registrato negli ultimi anni da parte della società civile.

Cortese ha poi illustrato ai ragazzi l'app “YouPol”, sottolineandone l’importanza per prevenire e combattere i fenomeni del bullismo e della diffusione di droga tra i giovani.