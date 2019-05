Polizia, il questore Renato Cortese assegna nuovi incarichi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei giorni scorsi, a seguito delle recenti promozioni che hanno riguardato alcuni funzionari della polizia, il questore Renato Cortese, nell’ambito di una rimodulazione degli incarichi in seno alla questura e alle sue articolazioni territoriali, ha disposto una rotazione delle dirigenze di alcuni uffici, nonché il conferimento di nuovi incarichi che hanno interessato posti chiave della questura e dei commissariati di città e provincia.

Il vicequestore Ernesto Casiglia, già funzionario addetto presso la Digos, assume l’incarico di vicecapo di gabinetto della questura, in sostituzione di Francesco Fucarini, promosso alla qualifica di primo dirigente e in attesa di nuova assegnazione ministeriale. Il neopromosso vicequestore aggiunto Giuseppe Ambrogio, in precedenza funzionario addetto presso il commissariato di Bagheria, avvicenda Maurizio Antonucci, promosso invece alla qualifica di primo dirigente e in attesa di nuova assegnazione ministeriale, alla direzione del commissariato di Brancaccio. Il commissario capo Michele Alessio Modica, già in servizio presso il commissariato San Lorenzo assume la direzione del commissariato Porta Nuova, in sostituzione di Concetta Parrino, promossa alla qualifica di primo dirigente e in attesa di nuova assegnazione ministeriale. Il neopromosso vicequestore aggiunto Claudio Valenti lascia l’ufficio di gabinetto e assume l’incarico di funzionario addetto alla Digos. Il commissario capo Laura Tuccio, già in servizio presso l’ufficio immigrazione, assume l’incarico di funzionario addetto all’ufficio di gabinetto della questura. I commissari capo Giorgia Ortona, Lorena Di Ballo e Vincenzo Scognamiglio assumono l’incarico di funzionario addetto, rispettivamente, presso i commissariati San Lorenzo, Zisa e Bagheria.