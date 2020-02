Polizia, valzer di funzionari negli uffici di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Avvicendamento di funzionari, da oggi, in vari uffici della polizia. Nel dettaglio, dalla dirigenza dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è transitato a quella del commissariato "S.Lorenzo" il primo dirigente Fabio Giordano. Il primo dirigente Fausto Pillitteri dal commissariato "S. Lorenzo" andrà ad assumere l’incarico di dirigente di un altro storico commissariato cittadino "Zisa-Borgo Nuovo".

Ha assunto l’incarico di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico il primo dirigente Rosa De Gregorio, proveniente dalla dirigenza della sezione di polizia stradale. Ad assumere l’incarico di quest’ultimo ufficio il primo dirigente, Cono Incognito, ex dirigente del compatimento di polizia postale e delle comunicazioni della Sicilia occidentale. Infine a ricoprire l’incarico di dirigente di quest’ultima specialità della polizia, il primo dirigente Carlo Solimene, a sua volta ex direttore della I divisione del servizio polizia postale e delle comunicazioni dalla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali con sede a Roma