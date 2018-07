Si amplia il parco mezzi della polizia municipale, in arrivo 17 nuove moto

Diciasette nuove motociclete per la polizia municipale. I mezzi saranno presentati ufficialmente venerdì alle 15 in piazza Pretoria. Interverranno il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese e il sindaco Leoluca Orlando.

Le moto - delle Yamaha modello Tracer 700 - saranno da subito impiegate nei servizi di controllo previsti in occasione del Festino di S.Rosalia.

La Yamaha Tracer 700 è una bicilindrica da 689 cc s iniezione che il Comando ha ritenuto "idonea ai servizi d’istituto oltre che per la potenza erogata di 55kw, per la grande maneggevolezza nel traffico cittadino, grazie a un manubrio alto con ampio angolo di sterzata, per l’ottimo impianto frenante, con doppio disco con abs anteriore e doppio disco posteriore, per la facilità di lettura del quadro strumenti, il paravento regolabile e il paramani. Le moto oltre ad avere i colori istituzionali, sono dotate di una coppia di lampeggianti frontali a led, radio e sirena".