Pet therapy con i cavalli dei vigili urbani per gli ospiti dell'Istituto dei ciechi

I cavalli e i pony della polizia municipale a disposizione dell'Istituto dei ciechi “Florio e Salamone” per attività di pet therapy. E' quanto prevede un accordo siglato dal comandante Gabriele Marchese e dal presidente dell'Istituto Antonio Giannettino. L'intesa, con durata annuale e rinnovabile, prevede che la polizia municipale per due giorni a settimana metta a disposizione un cavallo e un pony del nucleo ippomontato, per attività ludico-sportive rivolte agli ospiti dell'Istituto con disturbi del neurosviluppo e deficit neurosensoriali.

L’attività rientra tra le iniziative previste dal progetto "Sport & Benessere", presentato dall'Istituto al dipartimento delle Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Unione italiana ciechi e altre associazioni del territorio. Per Marchese si compie così “una funzione sociale che è parte integrante del ruolo del Corpo, per favorire la socializzazione di cittadini con disabilità, sostenendo allo stesso tempo attività terapeutiche per l’acquisizione e lo sviluppo di abilità psicomotorie".

Il nucleo Ippomontato non è nuovo a simili iniziative: oltre agli impegni di rappresentanza svolge interventi programmati nelle scuole per promuovere la legalità. Il sindaco Leoluca Orlando si è complimentato con il Comando e con l’Istituto per l’avvio di questa importante collaborazione “che dimostra – ha detto – l’importanza del rapporto con il territorio da parte della polizia municipale, con funzioni non soltanto di controllo e repressione".