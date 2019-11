Polizia municipale in assemblea, possibili disagi al traffico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La polizia municipale informa che mercoledì 20 novembre è indetta una assemblea dalle organizzazioni sindacali Csa, Cgil e Uilfpl, dalle 10.30 sino alle 14 e dalle 17 sino a fine turno, presso i locali di via Dogali e che l’eventuale adesione di tutto il personale in servizio potrebbe causare disagi alla circolazione. Per ogni utile informazione, si potrà contattare il centralino del Comando allo 091/6954111.