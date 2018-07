Polizia municipale in assemblea, mercoledì possibili disagi

La polizia municipale ha reso noto che mercoledì è stata indetta l'assemblea sindacale del personale part time da Cgil-Fp, Csa-Ral, Uil-Fpl.

"Possibili disagi alla circolazione - si legge in una nota - potrebbero pertanto verificarsi durante gli orari di svolgimento dell'assemblea, convocata dalle 10,30 a fine turno antimeridiano e dalle 16,30 a fine turno pomeridiano, (ivi compresi I turni intermedi che ricadono nella fascia oraria dell'assemblea), presso i locali della sede dell'organizzazione sindacale Csa di via Marchese di Villabianca 4. L'utenza per ogni eventuale informazione potrà contattare il centralino del Comando di via Dogali allo 091.6954111".