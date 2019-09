Primo giorno di scuola, riparte dall'istituto Rita Levi Montalcini il progetto “Train… to be cool”

Riaprono le scuole e riparte anche il progetto “Train… to be cool” della polizia ferroviaria che porta nelle aule il tema della legalità e della sicurezza in ambito ferroviario. Simbolicamente l’impegno della Polfer nel mondo della scuola ricomincia dove si era fermato durante lo scorso anno scolastico: nell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Qui infatti si era tenuto l’ultimo incontro con i bambini, prima delle vacanze estive, e da qui la polizia riparte partecipando, accanto al personale docente e non, nel primo giorno di scuola all’accoglienza dei piccoli che frequenteranno il plesso.

"Un messaggio importante, a sottolineare che il processo educativo è un impegno comune - fanno sapere - e che la scuola non è sola, ma le istituzioni e quindi anche la polizia collaborano alla formazione dei cittadini di domani". Gli agenti oltre ad augurare un buon anno scolastico agli studenti hanno distribuito un segnalibro con le regole fondamentali del viaggiare in sicurezza a bordo del treno, senza mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri.