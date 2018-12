La polizia vede pure al buio: smartphone Cat S60 alla stazione centrale

Si chiama “Christmas Clean Station”: è l’operazione che ha visto impegnata la polizia in controlli straordinari alla stazione centrale, su ordine del capo della polizia nazionale, il prefetto Franco Gabrielli, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie.

Gli interventi - coordinati dalla questura palermitana e svolti dalla polizia ferroviaria di Palermo centrale - sono stati effettuati non solo nell’area interessata dal transito dei viaggiatori ma anche nelle zone vicino all’impianto ferroviario.

Nel complesso sono stati impiegati 39 operatori, 17 pattuglie: identificate 131 persone. Una persona è stata denunciata in stato di libertà, mentre sono stati adottati 2 provvedimenti di allontanamento. I controlli, effettuati attraverso pattuglie automontate, appiedate e a bordo treno, hanno riguardato non solo i passeggeri ma anche le valigie a seguito.

Per garantire la sicurezza sono state utilizzate anche unità cinofili sia antidroga che antiesplosivo nonché metaldetector e smartphone multifunzione come i Cat 60 di cui è dotata la Polfer che consentono di velocizzare le procedure di identificazione. Il Cat S60 è uno strumento di nuova generazione, altamente tecnologico, che è in grado di identificare all’istante la persona appena fermata, ma anche di analizzare il telaio e il numero di targa di un veicolo attraverso l’interrogazione diretta della banca dati del Sistema d’indagine investigativo e motorizzazione civile. La sua termocamera, inoltre, può girare video e scattare foto anche in condizioni di buio assoluto.

"Le stazioni - hanno spiegato dalla questura - non solo sono luoghi nevralgici per la mobilità delle persone ma anche, essendo luogo di approdo, il “biglietto da visita” per i tanti turisti che hanno scelto Palermo come città d’arte in cui trascorrere il Natale. La vigilanza della polizia, anche per chi viaggia e per “gli addetti ai lavori”, sarà mantenuta alta per tutto il periodo delle festività natalizie, in considerazione del maggior afflusso di utenza, per garantire una maggior percezione della sicurezza".