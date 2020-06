Al Politeama con i carrelli della spesa, flash mob dei lavoratori: "No alle aperture domenicali"

Si sono presentati in pieno centro con coloratissimi carelli della spesa. Così i lavoratori del commercio hanno voluto manifestare stamani, al Politeama, tutto il loro dissenso alle aperture domenicali dei negozi. L'iniziativa è stata voluta dalle segreterie regionali Filcams, Fisascat e Uiltucs rappresentate da Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto.

“La liberalizzazione selvaggia delle aperture degli esercizi commerciali sancita dalla circolare della Protezione civile prima e dall'ordinanza regionale dopo - dicono i sindacati - non ha tenuto in alcun conto della posizione espressa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ma neanche di quella dei tanti datori di lavoro che sono favorevoli alla chiusura".

Ai lavoratori è giunta la solidarietà dell'amministrazione comunale. "È necessaria - sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando - una nuova normativa regionale che coniughi diritto d'impresa e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, evitando una totale deregolamentazione che finisce col danneggiare pesantemente questi ultimi".

Anche l'Ugl terziario esprime la propria solidarietà ai lavoratori ribadendo la propria contrarietà alle riaperture selvagge, per voce del suo segretario della Sicilia, Letizia Fiorino. "Abbiamo raccolto le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori - spiega Fiorino - la domenica è socialmente sacra, reiteriamo la nostra convinta contrarietà alla liberalizzazione ed alle aperture domenicali e festive di centri commerciali e supermercati senza un accordo con il governo regionale. Siamo disponibili a ragionare con l'esecutivo regionale per una regolamentazione valida per tutta la Sicilia, ma non accettiamo fughe in avanti da parte di nessuno sulla pelle di chi lavora, la nostra organizzazione ha già proposto l'apertura di una sola domenica al mese, estendibile a due nei periodi dei saldi estivi, con chiusura per tutte le realtà commerciali nei giorni festivi".