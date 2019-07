Zona Politeama, rubano scooter da un garage: arrestati tre giovanissimi

Rubano uno scooter in un garage condominiale nella zona di piazza Castelnuovo e vengono arrestati. A finire in manette - dopo lunghe indagini della polizia - sono stati tre giovani malviventi. Si tratta di due 19enni e di un ventenne: i primi due del Borgo Vecchio e il terzo di San Lorenzo.

"I tre - hanno raccontato dalla questura - consumarono il furto con precise e distinte mansioni: uno si introdusse nel garage e si occupò di rompere il bloccasterzo del motociclo, il secondo si occupò di far da “palo” ed avvisare dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, mentre il terzo rimase anche lui all’esterno in attesa di ricongiungersi con i complici, in sella a un altro scooter rubato qualche giorno prima".

Grazie alle testimonianze raccolte e i riscontri ottenuti attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i “Falchi” della sezione “contrasto al crimine diffuso” della Squadra mobile palermitana sono riusciti a ricostruire le fasi di quel furto e ad individuare gli autori. I tre giovani dovranno quindi rispondere del reato di furto aggravato del motociclo e della ricettazione del ciclomotore usato da uno dei “pali”.