VIDEO | La protesta degli infermieri: maglie bianche e palloncini rossi per chiedere "rispetto"

"Gli eroi lasciamoli alla Marvel", "Uniti si vince". Sono alcune delle scritte che campeggiano sulle magliette degli infermieri che si sono riuniti in piazza Ruggero Settimo davanti al Politeama per chiedere un adeguamento contrattuale delle specializzazioni infermieristiche, il riconoscimento dell'indennità Covid-19, l’uscita dal comparto e il superamento del vincolo di esclusività contrattuale con le aziende sanitarie. Suonato un minuto di silenzio in memoria dei colleghi che hanno perso la vita durante la propria battaglia al Coronavirus tra le mura degli ospedali. Il flash mob si è tenuto in contemporanea in 40 piazze d'Italia