Parcheggi occupati con sedie o cassette di legno: "Vigili facciano rispettare regole"

Sedie o cassette di legno per occupare i posti auto. Scene alle quali tanti automobilisti palermitani sono abituati. Forse quasi assuefatti. Ma il gruppo "Posteggiamo i posteggiatori", nato qualche anno fa su Facebook, attraverso un post vuole ricordare a tutti (e soprattutto alle forze dell'ordine) che si tratta di una pratica espressamente vietata dal codice della strada e che prevede una sanzione di 674 euro. "Una materia di riflessione per la polizia municipale - si legge -. In zona Policlinico assistiamo ogni giorno a scene di occupazione abusiva dei parcheggi da parte dei soliti noti tramite cassette della frutta, sedie e quant'altro come ci viene denunciato dai nostri concittadini. Cosa aspettate esattamente per fare applicare la legge?".

Poi l'appello al sindaco: "Leoluca Orlando, è normale che in una città i cittadini percepiscano che ci siano persone che possono infrangere la legge impunemente e che ci siano zone franche in cui le autorità e la legalità non sembrano valere? E' questa la Palermo che vogliamo abitare?"