"Prevenire le cadute degli anziani": al Policlinico attivo un servizio gratuito

Valutazione del rischio cadute e della postura, comprensiva di analisi stabilometrica. Un servizio gratuito del quale è possibile usufruire presso l’ambulatorio di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. A comunicarlo è il presidente dell’ Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo Gaetano Cuttitta. “L’ADA – spiega – ha stabilito un accordo con la dottoressa Mariangela Faraone , medico chirurgo dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria del Policlinico, grazie al quale gli interessati possono prendere un appuntamento dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 19:00, contattando il numero 370. 3602515”. Chi lo volesse, può prenotare anche tramite mail, scrivendo all’indirizzo prevenzione _cadute@libero.it o ancora rivolgendosi direttamente alla segreteria dell’ADA, che ha sede in via Ferdinando Ferri 10 a Palermo, chiamando il numero 091.7833455.

