Tutto pronto per "StraPalermo" e "StraPapà": mini rivoluzione della viabilità

Quella di domani sarà una domenica di sport per la città. Si corre infatti la "StraPalermo - corri Strapapà per Telethon 2018". La gara podistica partirà alle 8.45 da via Cavour per proseguire per via Roma, via Torino, via Maqueda, per poi ripassare sotto l'arco di arrivo davanti alla libreria La Feltrinelli.

La polizia municipale ha disposto delle variazioni alla normale viabilità. Ecco cosa cambia.

Piazza Verdi, nel tratto compreso tra via Cavour e via Pignatelli Aragona: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 4 alle 14 e comunque sino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare dalle 6 alle 14 e comunque sino al termine della manifestazione; i veicoli provenienti da via Volturno dovranno svoltare in direzione di via Pignatelli Aragona.

Via Cavour, nel tratto compreso tra via Roma e piazza G. Verdi: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 4 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione) dalle 6 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione;

Via Roma, nel tratto compreso tra Piazza G. Cesare e via Cavour: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle 7 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione;

Via Torino, intero tratto: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 4 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione; chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle 7 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione.

Via Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour/piazza G. Verdi e via Torino: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle 7 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione.

Piazza Villena, intera piazza: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare e pedonale (nella carreggiata destinata ai partecipanti alla manifestazione), dalle 7 alle 13 e comunque sino al termine della manifestazione.

Nata da appena tre anni, la StraPalermo – Corri StraPapà si appresta ad avere il suo record con, a oggi, più di 4000 bambini iscritti alla passeggiata ludico motoria. Dopo la manifestazione podistica i più piccoli potranno continuare a divertirsi all’interno del Village StraPapà a piazza Verdi che resterà aperto fino alle 20. Uno spazio dedicato ai ragazzi che potranno sfidarsi nel toro meccanico, nell’arrampicata, nel bungee run e nel calcio balilla umano. Inoltre, si potrà provare il face painting e richiedere una scultura di palloncini.