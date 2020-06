L'ultimo saluto al pm Laura Siani nella sua Lecco, aveva lavorato anche a Palermo

L’ultimo saluto al sostituto procuratore Laura Siani, che per alcuni anni ha lavorato anche alla Procura di Palermo, si terrà domani pomeriggio nella basilica di San Nicolò a Lecco, sua città d’origine. Non sembrano esserci più molti dubbi sulla tragica fine del magistrato che ad appena 44 anni avrebbe deciso di togliersi la vita.

Il pm a Palermo si era occupato soprattutto di inchieste legate a reati contro la pubblica amministrazione, assieme al procuratore aggiunto Sergio Demontis, e di mafia, con l’aggiunto Salvatore De Luca. Aveva firmato, tra le altre, le richieste di arresto per il boss dell’Arenella, Gaetano Scotto, e per il direttore della Neurochirurgia del Civico, Natale Francaviglia, nell’ambito di una presunta truffa sulle protesi. Aveva lasciato la Procura per tornare a Lecco qualche giorno prima che scattasse il blocco per la pandemia, alla fine di febbraio. Discreta e gentile, la sua scomparsa ha sconvolto anche i magistrati palermitani.

Il corpo del sostituto procuratore era stato ritrovato nella sua abitazione di via Cavour, nel centro di Lecco, la sera del primo giugno. A scoprirlo era stato un suo collega, il pm Paolo Del Grosso che, preoccupato perché la donna non rispondeva al telefono, era andato a cercarla. Una fine terribile ed inaspettata, quella di Siani e sin dall’inizio l’ipotesi più accreditata era stata proprio quella del suicidio. Dopo l’autopsia, compiuta in questi giorni, la salma è stata restituita alla famiglia e domani saranno celebrati i funerali.