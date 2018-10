Albero monumentale soffocato dall'asfalto in via Merlo, Legambiente: "Va salvato"

In via Merlo c'è un platano monumentale soffocato dall'asfalto che ha bisogno di essere salvato. A lanciare l'appello è il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna. "Con un piccolo e modesto intervento di arredo urbano - scrive Zanna al sindaco Leoluca Orlando e all’assessore all’Ambiente, Sergio Marino - si potrebbe permettere all’albero di respirare e prevedere il raccordo tra questa nuova aiuola da creare e lo slargo che esiste a fianco della pianta, dove si può ammirare anche un’edicola votiva”.

Palermo conserva e custodisce molte piante monumentali, alcune vivono nelle ville e nei giardini storici o all’Orto Botanico. Ma non sono pochi gli esemplari isolati che sono cresciuti in una piccola aiuola o in un qualche spartitraffico. "Queste piante - spiega il presidente - sono sottoposte a maggior stress vegetativo con la necessità di avere maggiore cura e attenzione, di una tutela particolare, che si può garantire anche con piccoli e modesti interventi di controllo e manutenzione".

E’ questo il caso del platano cresciuto in via Merlo, un albero che potrebbe avere almeno 150 anni, alto circa 17 metri, con un diametro del tronco, a petto d’uomo, di 3,60 metri: tutti elementi che ne fanno un patriarca verde. “L’albero – conclude Zanna nella lettera – nonostante si trovi in pieno centro storico, è circondato da rifiuti, ma è soffocato da un orribile asfalto, sicuramente incompatibile con il basolato presente. Vi chiedo di intervenire al più presto, per creare intorno a questo magnifico monumento della natura un’aiuola per permettere alla pianta di assorbire dal terreno la pioggia e gli altri elementi che gli consentono di sopravvivere, in buona sostanza di farlo respirare”.

