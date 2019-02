Pizzuto (Aci): "Lavori sulla Campofelice-Collesano, vicinanza al sindaco Meli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Leggendo un approfondimento sulle strade delle Madonie di un noto quotidiano nazionale, non posso fare altro che esprimere la mia vicinanza e sostegno all’azione del sindaco di Collesano Giovanni Meli che promuove attraverso ditte private e la sua autorizzazione i lavori della strada provinciale tra Campofelice e Collesano, importante e storica arteria ormai attraversata da anni da un degrado che non consente la percorribilità ai veicoli privati e commerciali”. E’ quanto affermato dal presidente dell’ACI di Palermo ed organizzatore della Targa Florio Angelo Pizzuto.

“Conosco bene il tratto di strada interessato – continua Pizzuto – sia perché una parte importante del circuito storico della Targa Florio, sia per la mia quasi decennale attività di presidente del parco delle Madonie e anche per la mia esperienza di vice sindaco proprio dello stesso comune, e devo dire che i disagi di questa situazione provocano ai cittadini stati d’animo misti tra impotenza e rassegnazione, limitando la loro libertà di movimento, non consentendo di andare a lavoro in sicurezza o di non poter mandare i bambini fuori paese per paura di incidenti, senza contare il disagio al trasporto commerciale e turistico.