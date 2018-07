Napoletana, romana, gourmet: due pizzerie palermitane tra le migliori in Italia

Ancora un nuovo importante riconoscimento per La Braciera di Palermo, la storica pizzeria di via San Lorenzo (ed anche Villa Lampedusa) che ha conquistato a Napoli il 41° posto in classifica Top 50 Pizza, la prima guida on line interamente dedicata alle pizzerie del Bel Paese e non soltanto, firmata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. Per i fratelli Antonio (presidente Associazione pubblici esercizi di Confcommercio Palermo), Roberto e Marcello Cottone all’importante riconoscimento si aggiunge anche il premio “identità territoriale” per la valorizzazione dei prodotti locali.

La Braciera ha ottenuto nel 2016, 2017 e 2018 i tre spicchi del Gambero Rosso, unica pizzeria in Sicilia a vantare una simile performance. La speciale classifica è stata stilata in forma anonima da 100 ispettori sulla base della qualità, ma anche del servizio, della carta dei vini e delle birre, della ricerca e dell’arredamento.

Grande soddisfazione anche per il maestro pizzaiolo Daniele Vaccarella, il quale si conferma con un risultato unico nel suo genere, prodotto da un lungo lavoro di ricerca iniziato nel 2010, improntato allo studio della lenta maturazione, del lievito madre e ad una competenza sulla lavorazione dei grani antichi elaborando un metodo che fa scuola. L’abilità artigianale che ha incontrato imprenditori illuminati. “Siamo felici – dice Antonio Cottone – perché questa posizione in classifica non soltanto ci inorgoglisce perché ci troviamo tra i grandi della pizza in Italia e nel mondo, ma è un attestato di stima e una certificazione di qualità allo straordinario lavoro del nostro Daniele Vaccarella e di tutti i nostri collaboratori sia in cucina che in sala”.

Nell’esclusiva classifica della 50 Top Pizza, alla posizione 43 si trova Mistral dal 1959 del maestro pizzaiolo Ron Garofalo. Per la cronaca a piazzarsi al primo posto in classifica Top 50 Pizza “Pepe in grani” del maestro pizzaiolo Franco Pepe che si trova a Caiazzo, in provincia di Caserta.

Di seguito, la classifica delle prime 50 pizzerie d'Italia:

1. Pepe in Grani, Caiazzo

2. I Masanielli Francesco Martucci, Caserta ( + quattro posizioni e Premio Novità dell’Anno)

3. 50 Kalò, Napoli (+ cinque posizioni e Premio Pizza dell’Anno per la Margherita 50 kalò)

4. I Tigli, San Bonifacio (+ una posizione e Premio Pizzaiolo dell’Anno per Simone Padoan)

5. Pizzeria La Notizia 94, Napoli

6. Gino Sorbillo ai Tribunali

7. La Gatta Mangiona, Roma (+ due posizioni e Premio alla Carriera)

8. Pizzeria La Notizia 53, Napoli

9. Francesco e Salvatore Salvo (Premio miglior carta degli oli)

10. Pizzeria Starita a Materdei, Napoli

11. Concettina ai Tre Santi, Napoli

12. Lievito Madre al Duomo, Milano

13. ‘O Fiore Mio, Faenza

14. Casa Vitiello, Caserta

15. Dry, Milano

16. Sforno, Roma

17. Pizzeria Da Attilio, Napoli

18. Patrick Ricci, San Mauro Torinese

19. L’Antica Pizzeria Da Michele, Napoli

20. Saporè, San Martino Buonalbergo

21. Berberè Castel Maggiore

22. Tonda, Roma

23. La Masardona, Napoli (Premio giovane dell'anno a Cristiano Piccirillo)

24. Santarpia, Firenze

25. 10 Diego Vitagliano, Napoli

26. Grigoris, Mestre

27. Le follie di Romualdo, Firenze

28. Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

29. Seu Pizza Illuminati, Roma

30. In Fucina, Roma (Premio migliore sala)

31. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0

32. La Sorgente, Guardiagrele

33. Carmnella, Napoli

34. O Scugnizzo, Arezzo

35. Pizzeria Apogeo, Pietrasanta

36. Le Parùle, Ercolano

37. Fandango Racconti di Grani, Filiano

38. Lievito 72, Trani

39. Pizzeria Da Zero, Milano

40. Osteria Pizzeria Perbacco, La Morra

41. La Braciera, Palermo

42. Percorsi di Gusto, L’Aquila

43. Mistral dal 1959, Palermo

44. Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano (Fermo)

45. I Masanielli Sasà Martucci, Caserta

46. Enosteria Lipen, Triuggio

47. Marghe, Milano

48. Fresco Caracciolo, Napoli

49. Framento, Cagliari

50. La Divina Pizza, Firenze