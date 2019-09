Pizzaioli acrobati, chef e bimbi di Brancaccio insieme per creare "la pizza del sorriso di 3P" | VIDEO

Una giornata nel segno del sorriso nel centro polivalente sportivo "Padre Massimiliano Kolbe e Padre Pino Puglisi" di via San Ciro. Laboratori didattici per i piccoli del quartiere nel 26esimo anniversario del martirio del beato. Non solo pizza ma anche crepes e dolci