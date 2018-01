Più di 4 mila visitatori per l’ottava edizione del presepe di Blufi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande Successo per l’Ottava Edizione del Presepe Artistico-Meccanico di Blufi andata in scena dall’ 8 Dicembre al 7 Gennaio, che ha ospitato visitatori da ogni angolo della Sicilia. Si chiude con il Record di Presenze l’edizione che ha visto numerose Innovazioni e Particolarità introdotte dai Ragazzi che ancora una volta hanno voluto regalare un’esperienza Unica a chi ha deciso di assaporare il mistero del Natale attraverso la tradizione del Presepe. Molta curiosità e stupore ha riscosso la Mostra dei Diorami Natalizi, “Dall’Annunciazione alla Fuga in Egitto”autentica Novità del Territorio Madonita e non solo.

Gli organizzatori si dicono molto soddisfatti ed entusiasti per la riuscita della Manfestazione che ha portato migliaia di persone in un piccolo Comune nel cuore dell’entroterra Siciliano, Blufi. Vogliono inoltre Ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto ciò, in particolare l’Amministrazione Comunale che ha dato una grossa spinta affinché si potessero ottenere i risultati desiderati. Desiderosi di continuare a stupirvi, i Ragazzi sono proiettati alla Prossima Edizione, sicuri di presentare ancora una volta al Pubblico numerose e autentiche Novità.

Gallery