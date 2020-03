Concorso #andratuttobene, più di 400 arcobaleni da tutta l'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

13 marzo 2020 ore 8 del mattino, vibra il telefono con i messaggi del buongiorno e ne arrivano tanti come al solito. Ma oggi non e' un giorno come tutti gli altri , mi sembra L'ALBA DEL GIORNO DOPO per citare il titolo di un film .. dopo l'annuncio della Pandemia. Un'amica mi manda un disegno , é del suo bimbo Leonardo di 3 anni appena. Dopo una notte insonne pensando e ripensando che sarà una giornata da incubo in casa, senza uscire MI SVEGLIO e IMPROVVISAMNETE si accende in me e in mio marito una speranza. Si proprio da quel piccolo disegno con la scritta #andratuttobene . INIZIO a messaggiare alle amiche e a chiedere se anche i loro bimbi avessero fatto dei disegni. IO che per anni ho studiato arte e ho lavorato nei musei, nelle scuole, nelle ludoteche con i bambini non potevo che pensare a loro e a come sarebbe stato bello se tutti i bambini d 'Italia disegnassero un arcobaleno della speranza tutti da Nord a Sud. Da quel momento in poi gli arcobaleni andarono moltiplicandosi tanto da dover aprire una pagina Facebook che creai in pochi minuti e con l'aiuto delle fommy d'Italia (mamme creative ) i disegni in una notte arrivarono a 200.

Adesso abbiamo formato un piccolo staff io e mio marito insieme ad altre mamme artiste. Desideriamo che questa iniziativa vada avanti ancora per molto perché i bambini si divertono, sperimentano su vari supporti anche sulle magliette ,sulle mascherine e con materiali diversi: Carta, plastica, riso, tessuto ecc.. addirittura ci è arrivato un disegno da Catanzaro da parte di un condominio pieno di bimbi che tra di loro si sono passati il cartellone dal balcone e lo hanno firmato con le impronte. DIAMO voce ai bambini che in questi giorni senza scuola sono tristi e spesso soli. Questa iniziativa è servita a questo. NOI NON cerchiamo pubblicità desideriamo solo insegnare ai bambini che attraverso il disegno si può lanciare un messaggio...il loro è che #andratuttobene

Gallery