Pitbull aggredisce e uccide una cagnolina, poi azzanna un passante

E' accaduto in via Musotto, in zona viale Michelangelo. Un'anziana stava passeggiando con la sua amica a quattro zampe al guinzaglio quando un pitbull si è scagliato prima su entrambe e poi su un 58enne rimasto ferito al polpaccio e finito in ospedale