"Pistola carica nello zaino": blitz in casa di un insospettabile, arrestato ad Altarello

Da giorni avevano puntato i riflettori su due abitazioni di Altarello. Così hanno deciso di far scattare il blitz che ha inchiodato il 49enne palermitano Michele Cotino, incensurato. L'uomo in casa nascondeva un piccolo arsenale e un deposito di droga. In azione i carabinieri della stazione Altarello di Baida con l’ausilio di unità cinofile antidroga e antiesplosivo. Decisivo il fiuto di un cane.

Nell’abitazione dell’uomo è stata trovata una pistola a tamburo marca Iver Johnson Arms, detenuta illegalmente e perfettamente funzionante, carica di cinque colpi, nascosta all’interno di uno zaino in un mobile proprio all’ingresso dell’abitazione. A seguito della perquisizione sono saltate fuori anche 46 cartucce, di vario calibro, e 270 grammi di hashish suddivisi in tre panetti.

"Quando gli investigatori hanno chiesto informazioni in merito al possesso illecito della pistola, Cotino ha risposto di averla acquistata in un mercato rionale del centro a Palermo, senza fornire così elementi utili alle indagini", dicono i carabinieri. L'uomo è stato pertanto tratto in arresto con l’accusa di detenzione illegale di arma e munizionamento e di sostanza stupefacente.

Su disposizione del giudice che ha coordinato le indagini, per Cotino si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. Il gip dopo averlo interrogato all'interno dell'istituto penitenziario ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Dal comando provinciale spiegano: "Sono in corso accertamenti tecnici e balistici sull’arma a cura del raggruppamento investigativo speciale carabinieri di Messina per capire se la pistola sia stata utilizzata in passato per compire azioni delittuose. La sostanza stupefacente recuperata nel corso dell’operazione antidroga e un bilancino di precisione sono stati sottoposti a sequestro, la droga sarà analizzata dal Lass dei carabinieri di Palermo per accertare l’esatto principio attivo".

Gallery