Il Comune punta ancora sulle piste ciclabili: in 6 mesi restyling di quelle esistenti e nuovi percorsi

Oltre tredici chilometri di nuove piste ciclabili e la manutenzione dei percorsi già esitenti (48 chilometri). Tutto da realizzare in sei mesi. Il Comune scommette ancora sulla mobilità sostenibile. I progetti rientrano nell'ambito delle iniziative di "Palermo SiCura" e sono stati presentati alla stampa dal sindaco Leoluca Orlando, dall'assessore all'ambiente Giusto Catania, dal presidente dell'Amat Michele Cimino con i tecnici dell'azienda.

La manutenzione, nei piani dell'Amministrazione, avverrà secondo un cronoprogramma già stabilito nell'arco di tempo 15 giugno-7 settembre. Si interverrà in diverse con segnaletica orizzontale di margine bianca e gialla, pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 metri e attraversamenti ciclabili in corrispondenza delle intersezioni. "Alcune piste ciclabili sono separate dalla sede stradale ma non sono abbastanza visibili, non sono percepibili", ha spiegato l'assessore Catania. I fondi per i lavori sono comunali, mentre 65 mila euro andranno alla ditta Sias che supporterà il Comune.

Tre le azioni su cui punta il Comune per i nuovi percorsi. Una pista coprirà l'asse Nord-Sud (da viale Praga a via principe di Villafranca per un totale di 3 chilometri e 800 metri. I lavori sono previsti dall'1 luglio al 30 settembre. Poi c'è l'asse monti-mare per 3 chilometri e 500 metri (da viale Michelangelo a via Imperatore Federico, tratto compreso tra piazza Don Bosco e via della Favorita). Lavori in calendario dall'1 ottobre al 13 novembre. Ci sono infine i percorsi ciclabili per circa sei chilometri del progetto "Go to school" finanziato dal Pon metro per un importo pari a un milione di euro per promuovere gli spostamenti casa-scuola. Si prevede la realizzazione di una rete secondaria di percorsi ciclabili di connessione con le piste già esistenti e il posizionamento di nuove ciclostazioni per la condivisione di biciclette biposto. Sono stati coinvolti nel progetto quattro istituti scolastici (pilota): il Pio La Torre, il Ninni Cassarà, l'Iti Vittorio Emanuele e il liceo scientifico Einstein.

"La nostra è una scelta ideologica e culturale chiara - ha detto Orlando -. Il progetto parla di mobilità che non può essere soltanto virtuale e digitale, ma anche quella fisica. Abbiamo fatto una scelta sul ferrato e sul gommato a due ruote".

I nuovi percorsi

L'Asse Nord/Sud include: viale Praga; via Ausonia (via Praga-via De Gasperi); via Ausonia (via De Gasperivia Emilia); viale Emilia; viale Campania (via Emilia-viale Lazio); viale Piemonte; via B. Giuliano; via G. Leopardi; via P. Mattarella (via Notarbartolo-via Almeyda); via P.Mattarella (via Almeydavia C. Nigra) in promiscuo sul marciapiede; via P.pe di Villafranca (via Caltanissetta-via Dante).

L'asse Monti-Mare include: viale Michelangelo (tratto compreso tra via F. Paladini e via G.L. Bernini); viale Michelangelo (tratto compreso tra via G.L. Bernini e via Santuario Cruillas; viale Lazio (tratto compreso tra via Aspromonte e viale Campania); via Generale A. Di Giorgio; via Imperatore Federico (tratto compreso tra piazza Don Bosco e via della Favorita).

Go to school

Il progetto che ha come riferimento l'istituto La Torre prevede il posizionamento di ciclostazioni in Mulini alla Zisa e via M. Piazza.

Il progetto che si riferisce al liceo Einstein prevede il posizionamento di ciclostazioni in via Cilea (angolo via Zandonai); via Campolo (angolo via Pacinotti); e una presso il liceo. Esiste già una ciclostazione in Largo lavagnini e via Terrasanta.

L'Iti Vittorio Emanuele III si trova in via Duca della Verdura dove è già presente la corsia riservata al Trasporto pubblico locale ed è consentito in promiscuo il transito alle biciclette. Tale corsia si connette con la pista ciclabile di piazza Giachery e con quella di via Notarbartolo. L’istituto Cassarà di via Don Orione è invece servito dalla pista ciclabile che si snoda dalla via Rizzo a via Don Orione e prosegue lungo la via dell’Arsenale e raggiunge il nodo Giachery. Saranno previsti in entrambi gli Istituti due ciclo stazioni a servizio degli studenti e del personale scolastico.

