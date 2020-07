Più spazi per gli sportivi: riaprono la pista di pattinaggio e il Palamangano

Continua il ritorno alla normalità dopo la fase acuta dell'emergenza Coronavirus. Da domani riapre al pubblico la pista di pattinaggio del Giardino Inglese. L'accesso sarà consentito nella fascia pomeridiana dalle 13 alle 20.

Il Comune precisa che "la pista e i locali sono stati sanificati e messi in sicurezza nel rispetto delle misure previste in materia di contenimento della diffusione del Covid-19". Utenti, dirigenti sportivi e allenatori, per garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività sportive, dovranno osservare le misure anti-Covid. Ciò significa indossare la mascherina negli spazi comuni ed evitare assembramenti. Ciascuno dovrà, infine, compilare l'autocertificazione come avviene per gli altri impianti sportivi.

Apertura mattutina invece per il Palamangano che, sempre a partire da domani, sarà accessibile dalle 8 alle 14. Anche in questo caso "l'impianto e i locali sono stati sanificati e messi in sicurezza nel rispetto delle misure previste in materia di contenimento della diffusione del Covid-19" e si dovranno rispettare le regole anti contagio, autocertificazione inclusa.

Il Comune ha invece annunciato che il prossimo 14 luglio la piscina comunale chiuderà alle 14, con ultimo accesso in vasca alle 13.