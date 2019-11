Palermo a misura di bici: "Un milione 300 mila euro per nuova pista ciclabile da 4 chilometri"

"Dalla città della mobilità individuale fatta di cemento e petrolio, da qualche anno, stiamo passando alla città della mobilità collettiva. Piano piano stiamo programmando la città del 2030". A dirlo è stato l'assessore alla Mobilità del Comune Giusto Catania che, partecipando al focus "Mobilità nella Sicilia del 2030" nell'ambito della XII edizione delle Giornate dell'Economia del Mezzogiorno, ha fatto il punto dei progetti già avviati e quelli ancora in fase di progettazione.

"Oltre alle tre linee di tram che connettono già le periferie al centro .- ha ricordato Catania - si stanno acquisendo tutti i pareri degli uffici sul progetto definitivo, affinché ci sia la preventiva approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le altre tre linee di tram (stazione-stadio, Notarbartolo-Libertà e viale Regione siciliana-Università-stazione) che a metà del prossimo anno andranno in gara".

Al tram si affianca un importante impegno sul piano delle aree pedonali: "abbiamo realizzato in cinque anni 200 mila metri quadrati di aree pedonali su un totale di 400 mila", ha sottolineato.

Capitolo a parte le piste ciclabili. "E' vero che sono inadeguate e che siamo ancora indietro - ha ammesso Catania -, ma intanto la nostra pianificazione sulla mobilità dolce è stata premiata a 'Ecomondo' di Rimini e adesso si tratta di realizzarla. Nei prossimi giorni Palermo avrà un cofinanziamento di 600 mila euro dal ministero dell'Ambiente, che si aggiungono ai circa 750 mila che metteranno Comune e Amat per realizzare una pista ciclabile bidirezionale di quattro chilometri, che attraverserà le vie Villafranca, Mattarella, Leopardi, Piemonte, Campania, Ausonia per arrivare in viale Strasburgo. Si perderanno centinaia di parcheggi per le auto - conclude l'assessore alla Mobilità -, ma avremo una pista ciclabile degna di questo nome che farà aumentare la percentuale degli spostamenti in bici casa-lavoro che oggi sono fermi all'1,5 per cento".