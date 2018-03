Anello, al via la rimozione della pista ciclabile: un tratto di via Dante a doppio senso

Al via domani la rimozione della pista ciclabile nel primo tratto di via Dante (nei pressi del Politeama), per istituire il doppio senso di marcia in vista della completa chiusura di piazza Castelnuovo per i lavori dell'Anello ferroviario.

Su entrambi i lati della carreggiata di via Dante sarà vietata la sosta. Già affissi i cartelli di divieto anche nel lato destro della strada, direzione monte. Anche se secondo alcuni residenti o lavoratori sono poco visibili e potrebbero trarre in inganno gli automobilisti.

In tutto l'isolato, di fatto la viabilità subirà una vera e propria rivoluzione. Così come stabilito nell'ordinanza dell'ufficio Traffico emanata dal Comune lo scorso 30 gennaio. Quando piazza Castelnuovo verrà chiusa, gli automobilisti che procedono da via Paternostro in direzione mare dovranno percorrere via Garzilli e un tratto di via Dante per raggiungere via Ruggero Settimo o via Emerico Amari. Con l'apertura del cantiere da parte della Tecnis, niente più isola pedonale nelle giornate di sabato, festive e domenicali lungo l'asse via Libertà-via Ruggero Settimo.

Intanto, l'associazione Amari Cantieri e Confsicilia comunicano che sono state avviate - con l'adesione dei primi ventidue ricorrenti - le procedure per il risarcimento dei danni causati dai lavori per la chiusura dell'anello ferroviario. L'assistenza legale è prestata dagli avvocati Nadia Spallitta e Fabrizio Macchiarella.

