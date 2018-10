Temporale a Palermo, "piove" pure dentro l'aeroporto

Temporale a Palermo, “piove" anche dentro l’aeroporto. L’acquazzone che si è abbattuto ieri pomeriggio in città ha portato con sé i soliti disagi, tra periferie con "l'acqua alla gola" e strade allagate. Ma, come ripreso in un video inviato da un passeggero in transito nello scalo aereo (in allegato), questa volta l’acqua ha creato qualche problema anche all’interno del Falcone-Borsellino.

Dopo la forte pioggia di ieri, infatti, anche la hall arrivi non ha retto. Per tamponare il problema, in attesa di individuare l’infiltrazione e provvedere alla riparazione, qualcuno fra i dipendenti dell’aeroporto ha posizionato alcuni cestini gettacarta per raccogliere l’acqua nell’area ristrutturata nell’estate 2016 ed evitare allagamenti e disagi.