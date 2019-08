L'ex boss di Cerda è libero e scrive su Facebook ai figli: "Vi amo più della mia vita"

Un passato da luogotenente di Nino Giuffrè e, adesso, un presente da uomo libero. Pino Rizzo, 51enne ex capomafia di Cerda, non si è mai pentito. Ha trascorso 17 anni in prigione, dove ha scontato una condanna per associazione mafiosa. Oggi vive con una donna a Campofelice di Roccella ed ha aperto pure un profilo su Facebook, dal quale lo scorso 19 marzo (in occasione della festa del papà) ha lanciato una dichiarazione d’amore ai suoi tre figli: "Tantissimi auguri a tutti i Giuseppe, a uno in particolare, e tutti i papà, me compreso che papà lo sono per tre volte. Vi amo più della mia stessa vita".

Un tentativo di "riconquistare" i figli, che hanno cambiato vita e nome perché hanno condiviso la scelta della madre, Carmela Iuculano, di diventare collaboratrice di giustizia. I figli dell'ex boss mafioso - scrive sul Giornale di Sicilia Giuseppe Spallino, che ha ricostruito la storia familiare e mafiosa di Rizzo - avevano cercato più volte di convincerlo ad ammettere le sue colpe e a collaborare con la giustizia, seguendo la strada intrapresa dalla madre. Netto il rifiuto dell'uomo: "Non è possibile, papà è nato per fare questo, vi dovete rassegnare".

E la stessa moglie di Rizzo, durante un processo, ha raccontato di averlo supplicato più volte: "Gli avevo proposto di lasciare la Sicilia, di cambiare vita, ma lui diceva che non poteva, che aveva paura di essere ammazzato".