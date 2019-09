E' morto il fratello di Franco Franchi: per più di 30 anni gestì il bar di via Cavour

E' morto a 84 anni Giuseppe Benenato, per tutti semplicemente "Pino", uno dei fratelli di Franco Franchi. Molto conosciuto a Palermo, per più di 30 anni aveva gestito il Bar Franchi di via Cavour, che portava il nome d'arte del fratello e che con il tempo era diventato un punto di ritrovo per artisti e amici. Un vero e proprio covo con le foto di Franco Franchi e di altri attori "esibite" sulle pareti. Fino al 2004, quando Pino Benenato decise di passare il testimone e lasciare l'attività.

Là dentro spesso si rifugiava Franco Franchi e in molti raccontano come gli automobilisti palermitani rischiassero tamponamenti improvvisi quando notavano l'attore seduto al bar di via Cavour. Aneddoti e ricordi di una Palermo che non c'è più. "Perché con la morte di Pino se ne va via un altro pezzo della grande ed umile famiglia Benenato", commenta ora Giuseppe Li Causi, collezionista dei film e storico di Franco e Ciccio.