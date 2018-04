Zona Resuttana, Susinno: "L'area verde di via delle Madonie presto restituita alla città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Tra qualche giorno sarà restituita ai cittadini la villetta che si trova tra via delle Madonie e via Abruzzi". Lo annunciano Marcello e Sergio Susinno, rispettivamente consigliere comunale e di circoscrizione. "Tutto ciò - dicono - grazie alle maestranze della Rap che stanno completando un intervento straordinario per dare un pizzico di verde in città. Tale intervento – dice Marcello Susinno - può rappresentare una risposta per chi spesso si scaglia contro la Rap usando l’azienda come strumento per fare comizi o articoli sul giornale. Piazzetta delle Madonie – dicono Marcello e Sergio Susinno - per anni è stata lasciata in preda all’incuria e all’abbandono rispetto alle numerose richieste di manutenzione necessarie per effetto di un cedimento strutturale del sottosuolo avvenuto nel lontano 2005. Il completamento dei lavori renderà adesso coerente anche la sua intitolazione a Vaclav Havel, politico, drammaturgo e saggista morto nel 2011 che è stato l'ultimo presidente della Cecoslovacchia ed il primo presidente della Repubblica. Nel doveroso rispetto della memoria ho più volte manifestato il mio disappunto rispetto a una prematura intitolazione arrivata proprio nel momento di degrado e di abbandono della villetta".