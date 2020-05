Fra Gaetano: "La piazzetta della chiesa di Sant'Antonino da ripulire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Finalmente dopo quasi due mesi riapriremo la chiesa di Sant'Antonino per permettere la preghiera personale e le eventuali celebrazioni delle esequie. Questa sera aprendo il portone di ingresso abbiamo trovato tutta questa immondizia depositata proprio nel sagrato. Sembra una battaglia persa con l'inciviltà. Avevo chiesto al sindaco Orlando di inserire anche la nostra Chiesa nel piano di sanificazione dei locali di pubblica utilità portato avanti dal Comune in collaborazione con Rap, ma nulla di fatto. Siamo sempre più abbandonati in questa zona! La piazzetta sempre più al buio e sempre più sporca. Altro che sanificazione: qui è indispensabile prima opera di pulizia ordinaria! Fra Gaetano Morreale, ofm, Parroco

