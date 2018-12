Nuova pavimentazione, alberi e internet gratis: Palermo "ritrova" piazzetta Bagnasco

Niente più transenne, ma spazio a nuovi arredi e nuovi servizi come il wifi gratis. La città ritrova piazzetta Bagnasco, dove a settembre erano stati avviati i lavori di restyling. L'area adesso ha una nuova pavimentazione e nuovi arredi, punti luce funzionanti. Sono poi stati piantati degli alberi e aggiunti gli stalli per le biciclette.

Presente alla riapertura il sindaco Leoluca Orlando, che ha voluto ringraziare non solo gli operai delle aziende partecipate che hanno eseguito i lavori, ma anche "commercianti e residenti necessario pungolo per l'amministrazione". Parole che vogliono in un certo senso sancire la "pace" con gli esercenti della zona dopo le polemiche del titolare del bistrot "Bolazzi", che aveva pubblicamente attaccato l'amministrazione per modi e tempi di esecuzione dei lavori.

L'intervento è stato quasi interamente realizzato in house tramite maestranze comunali e delle aziende, sotto il coordinamento

dell'Ufficio relazioni esterne e la direzione dei lavori del Coime. "Questo spazio - sottolinea il primo cittadino - è un bene comune, prego tutti coloro che lo vivono di 'sorvegliarlo'".

"Un bel regalo di fine anno - commenta il presidente dell'ottava circoscrizione, Marco Frasca Polara - Un'area pedonale elegante e centrale che deve essere valorizzata e tutelata assieme ai residenti e ai commercianti".

