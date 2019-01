Buttano giù la porta e svaligiano casa, ma fanno troppo rumore e arriva la polizia: 3 arresti

Buttano giù la porta di un appartamento, entrano e portano via oggetti di valore e monili. Quando credevano di avere messo a segno il colpo industurbati, però, arrivano tre auto della polizia. Così i tre ladri si danno alla fuga, ma senza successo. E' accaduto al Capo dove gli agenti hanno arrestato un 31enne, un ragazzo di 24 anni e un ventenne. Sono tutti della Zisa e hanno tutti precedenti di polizia.

I tre avevano preso di mira un'abitazione in piazzetta degli Aragonesi. Sono però stati troppo rumorosi e così la polizia è stata allertata. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con una pattuglia di poliziotti di quartiere, li hanno bloccati in due riprese. Uno in via S.Agostino e gli altri due in piazzetta S.Marco. Durante la fuga uno di loro aveva lanciato per terra un giravite, ritenendo di eliminare una prova. Nel borsello di uno dei complici, sono stati ritrovati i monili rubati poco prima.

I tre, arrestati per furto in appartamento aggravato e in concorso, hanno "importanti precedenti di polizia, uno dei tre risultava essere già sottoposto all’obbligo di dimora ed alla sorveglianza speciale". Adesso quindi deve rispondere anche della violazione degli obblighi legati a alla misura di prevenzione . L'auto usata dai malviventi per raggiungere piazzetta degli Aragonesi e intestata a un parente è risultata priva di copertura assicurativa ed è stata sequestrata. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.