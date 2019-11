Vigili aggrediti alla Fiera dei morti, Frasca Polara: "Sbagliato concedere area per evento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' stato un grave errore far tornare la Fiera dei morti a piazzale Lennon. Era stato stabilito anni fa, di concerto con l'ottava circoscrizione e i

residenti, di non concedere piů la piazza per questo tipo di eventi. Questa volta, invece, l'amministrazione ha autorizzato la fiera senza nemmeno consultare la circoscrizione e senza tenere conto del fatto che quest'anno la festa coincide con il giorno del mercatino di via Galilei, che si tiene a pochi metri di distanza da piazzale Lennon. Di fatto in tutta la zona regnano il caos e l'abusivismo. Di fronte a queste scelte sbagliate dell'amministrazione, anche gli sforzi dei vigili, ai quali va la mia solidarietà per l'aggressione subita giovedě, servono a poco". Lo dice il presidente dell'Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara.