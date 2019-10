Piazzale Giotto, controlli anti abusivi alla Fiera dei morti: vigili aggrediti

Agenti della polizia municipale che diventano bersaglio di chi non "gradisce" i controlli, la discussione che degenera in un'aggressione vera e propria, l'arrivo della polizia per riportare la calma e il fuggi fuggi generale. E' quanto accaduto nella tarda serata in piazzale Giotto, nell'area colma di bancarelle per la Fiera dei morti (che poi restano allestite anche per periodo natalizio ndr).

Quando alcune pattuglie di via Dogali sono arrivate per un controllo e verificare e licenze dei commercianti, si è scatenato il caos. Alcuni ambulanti avrebbero aggredito gli agenti e alcuni di loro sono rimasti feriti. Sul posto mentre i più si davano alla fuga, è arrivata anche la polizia. I vigili feriti sono stati medicati dal personale del 118.