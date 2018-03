Piazza XIII Vittime, scovati 6 posteggiatori abusivi: multata anche un'automobilista

Nuovo blitz dei carabinieri contro i posteggiatori abusivi. I militari della compagnia San Lorenzo hanno passato al setaccio le traverse a monte di via Crispi, da via Albanese a piazza XIII Vittime. Sono così scattate le multe per sei posteggiatori, ma anche per una donna che aveva affidato a uno di loro la propria auto.

I sei parcheggiatori (due provenienti dal Bangladesh, tre dal Ghana e uno dalla Nigeria) "lavoravano" nei presi di vari uffici pubblici. Sono stati tutti multati, per quattro di loro è scattata la denuncia per la mancata esibizione dei documenti d’identità o del permesso di soggiorno. Per due di loro, infine, è stato emesso l’ordine di allontanamento perché trovati nei pressi di una fermata dei mezzi di trasporto pubblici.

Uno dei sei è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e dovrà pagare una multa da cinquemila euro. La proprietaria dell’autovettura, successivamente identificata, ha riferito ai carabinieri di aver lasciato in custodia la macchina all’uomo e così è stata multata per “incauto affidamento”.