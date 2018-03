Piazza Sferracavallo, appello dei commercianti: "Vogliamo l'isola pedonale"

Un'isola pedonale nell'area compresa tra piazza Sferracavallo e via Sferracavallo. A chiederla, in via sperimentale, è un gruppo di residenti e commercianti che vivono e lavorano nella borgata marinara. La richiesta, formulata al Comune, è di "una chiusura al traffico per le automobili nei mesi estivi".

La proposta è stata condivisa dalla Settima circoscrizione, con il presidente Giuseppe Fiore in testa: "Ho avuto modo di confrontarmi con residenti e commercianti - dice - tutti hanno espresso la volontà di istituire un'isola pedonale. In via sperimentale e per fascia oraria, per poi renderla eventualmente stabile tutto l'anno".

D'estate, Sferracavallo viene presa letteralmente d'assalto dalle auto. Il traffico, specie nelle ore serali, diventa ingestibile. A piazza Sferracavallo e dintorni imperversano i parcheggiatori abusivi. L'isola pedonale, secondo residenti e commercianti, contribuirebbe a limitare il caos. "La proposta - conclude Fiore - verrà sottoposta al Consiglio di circoscrizione nell'ambito del piano estivo in itinere per Sferracavallo".