Nasce "Crossing Over Design": laboratorio artigianale per arredi in legno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si inaugura sabato 7 aprile Crossing Over Design, l’innovativo laboratorio artigianale di progettazione e realizzazione di arredi in legno serigrafati che offre servizi di co-design e co-produzione, oltre a promuovere e attuare interventi di rigenerazione urbana. Dalle 18 la sede di piazza Sant’Anna (all’interno della galleria al civico 3) verrà aperta al pubblico per presentare, con il supporto di contenuti video, i lavori, le attività e le diverse realtà che operano al suo interno, a partire dalle associazioni partner ZisaLab e Caravanserai Palermo, ideatrici del progetto e assegnatarie del finanziamento Funder35 2016, fino a Studio Pica, TUTI, Rizma e Ramona G. Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile degustare i vini offerti dall’Azienda Agricola Vito Gioia.

Articolato in due ambienti attigui, uno attrezzato per la lavorazione e la verniciatura del legno, l’altro organizzato come spazio di lavoro poliedrico dedicato al co-working e alla stampa serigrafica, il laboratorio si propone come luogo per lo sviluppo di idee, sia personali che collettive. Un ambiente stimolante e in continua evoluzione dove la possibilità di seguire tutte le fasi di un progetto, dalla sua elaborazione alla realizzazione, diventa punto di forza per un nuovo modello di economia basato sulla creatività.

Attraverso l’organizzazione di workshop, mostre, talk, eventi culturali, e con un occhio di riguardo all’utilizzo di materiali di recupero, Crossing Over Design punta inoltre a innescare processi di partecipazione dal basso per la riconquista di aree urbane e condivise, con l’obiettivo di riqualificare spazi divenuti “non luoghi” e restituirli alla comunità.