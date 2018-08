Trovato morto in casa: macabra scoperta in piazza San Francesco di Paola

Macabra scoperta in un appartamento di piazza San Francesco di Paola. Un ex ballerino di 55 anni del Teatro Massimo è stato trovato morto in casa intorno alle 18.30. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un vicino, allarmato dal cattivo odore che aveva iniziato a infestare la tromba delle scale e il pianerottolo.

Una volta chiesto supporto al personale del 115 per aprire un varco, i militari sono riusciti ad entrare nell’appartamento dove poi è stato rinvenuto l’uomo ormai esanime e in stato di decomposizione. Si ipotizza che l’uomo, di nazionalità inglese, si trovasse lì da almeno tre giorni.

Restano da chiarire le cause del decesso. Sul corpo dell’uomo infatti non sarebbero state trovate tracce tali da consentire agli investigatori di ipotizzare un omicidio, ma sarà il medico legale - al termine dell’ispezione cadaverica - a mettere a fuoco i contorni della vicenda. Non è possibile escludere per il momento che l’ex ballerino del Teatro Massimo abbia deciso di togliersi la vita.

