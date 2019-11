Traffico impazzito a Pallavicino, l'idea di un consigliere: "Subito una rotatoria in piazza"

Una rotatoria nella piazza di Pallavicino. A chiederla è Marcello Susinno, consigliere comunale che si è rivolto agli uffici del settore Mobilità. "Si tratta di un intervento non più rinviabile - dice -. La questione è stata più volte affrontata nel tempo. Parliamo di un punto in cui si vanno a intersecare sei arterie viarie connesse. Ho ulteriormente sollecitato il settore Mobilità per definire un piano progettuale con l’ipotesi di realizzare un’irrinunciabile rotatoria viaria, che metterebbe ordine non solo sulla fluidità del traffico della zona, ma utile anche alla sicurezza della viabilità della zona, migliorando al contempo l’immagine di una piazza lasciata negli anni al suo destino”.

Sul "caso Pallavicino", Susinno poi aggiunge: "Quel punto rappresenta uno dei segmenti viari più trafficati del quartiere, come arteria di collegamento tra la città e Mondello, attraversata frequentemente anche dagli autobus, dove in diverse ore della giornata, per effetto della congestione del traffico, si presentano importanti incolonnamenti con delle inevitabili ricadute sotto il profilo ambientali mettendo a rischio la salute pubblica dei cittadini del quartiere.