"Valori fuori norma nell'acqua", interrotta l'erogazione per 12 utenze in piazza Niscemi

Erogazione idrica interrotta per 12 utenze di piazza Niscemi. L'Amap ha stoppato ieri la distribuzione dopo aver rilevato "valori fuori norma" nell'acqua. Ai cittadini interessati è stato garantito un servizio di fornitura gratuita dell'acqua tramite autobotti, gestito direttamente dall'azienda.

Ma cosa è successo nella condotta che fornisce l'acqua ai residenti di piazza Niscemi? "I forti prelievi di acqua dalla rete - fa sapere l'Amap - hanno provocato un leggero calo della pressione, che a sua volta ha determinato una riduzione dell'effetto disinfettante del cloro". Nell'acqua infatti sono stati rilevati dei batteri e l'Amap ha subito interrotto l'erogazione idrica per poter ispezionare la condotta. "Una squadra di operai è al lavoro per riparare la condotta, successivamente verrà effettuato sia il lavaggio sia la disinfettazione. Dopodiché verranno fatti nuovi campionamenti dell'acqua" spiega l'azienda acquedotto, assicurando che il "problema è circoscritto solo alle 12 utenze di piazza Niscemi".

A partire da quando verranno acquisiti i campioni d'acqua serviranno non meno di dodici ore per avere i risultati dai laboratori. "Se tutto è nella norma - sottolineano dall'ex municipalizzata - riapriremo le prese per le utenze di piazza Niscemi". Che per il momento potranno attingere acqua da cisterne e serbatoi familiari riforniti dalle autobotti dell'Amap. Pur sempre un disagio in questa fase di emergenza causata dal Coronavirus.