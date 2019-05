Piazza Montevergini, rubano valigia con documenti a ricercatrice: "Restituitemi il lavoro di una vita"

Una valigia incustodita rubata in pochi secondi si rivela una beffa per chi l'ha presa, dentro ci sono pochi indumenti e molti documenti, ma un duro colpo per chi lì aveva riposto il materiale raccolto in una vita di lavoro. Ignoti sabato sera, in piazza Montevergini, hanno rubato un trolley rosso. La proprietaria è la ricercatrice, esperta in sviluppo umano, Nuni Burgio che adesso tramite PalermoToday rivolge un appello a chiunque sia in possesso del bagaglio: "Aiutatemi a ritrovare il mio trolley. Lì c'è tutto il lavoro di vent'anni della mia vita, documenti, la bozza di un libro al quale sto lavorando. Il valore dei dati é inestimabile per me, irrilevante per chiunque altro".

Il furto è avvenuto sabato intorno alle 23.30. La ricercatrice, in partenza per la Toscana per ragioni di lavoro, stava caricando il suo trolley rosso in auto con l'aiuto del marito. La valigia è rimasta incustodita per pochi secondi, il tempo di effettuare una manovra con l'auto. Attimi che sono bastati a qualcuno per farla sparire.

"Mi occupo di autismo - racconta Nuni Burgio - e sto seguendo alcuni progetti sull'autismo con delle scuole di Lucca. Dovevo partire e stavo per mettere la valigia in auto. E' accaduto tutto in una manciata di secondi. C'era dentro il mio portatile, un Lenovo Legion, tre hard disk esterni e una macchina fotografica. Tutti oggetti inutilizzabili perchè protetti. Il pc, inoltre, è tracciabile anche se viene formattato. Chi li ha presi non può usarli. Il problema non è solo il danno economico. Gli oggetti si possono ricomprare, il contenuto no. Tutto il lavoro di vent'anni della mia vita é la dentro. C'è del materiale per me importantissimo. Sto conducendo una ricerca fondamentale per me ma che non ha alcun valore per chi ha preso il trolley. Nel computer c'è anche la bozza di un libro al quale sto lavorando, ero a buon punto... seicento pagine già scritte. Ci sono video, documenti importanti. Sono distrutta".

La ricercatrice, che ha fatto denuncia alla polizia, lancia un appello a chiunque sia entrato in possesso del trolley e del suo contenuto "Se trovate il pc o qualcosa che assomigli a una scatoletta di hard disk, non ha nessun valore commerciale, vi prego di contattarmi o consegnatelo alle forze dell'ordine".